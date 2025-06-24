Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в Гааге проведет встречу с генсеком НАТО и европейскими лидерами

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 24 июня 2025, 13:36
Зеленский в Гааге проведет встречу с генсеком НАТО и европейскими лидерами
Владимир Зеленский, фото Getty Images

На полях саммита НАТО в Гааге в среду запланирована встреча президента Владимира Зеленского с генсеком Альянса Марком Рютте и лидерами пяти государств – Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании.

Источник: обновленная программа саммита НАТО, "Европейская правда"

Детали: Встреча, согласно программе, запланирована на 15:30 среды по местному времени.

Реклама:

Во вторник, согласно программе, Зеленский встретится с генсеком НАТО и руководством институтов ЕС. Вечером он должен принять участие вместе с другими лидерами государств НАТО, включая Дональда Трампа, в ужине, организованном королем Нидерландов.

Во вторник вечером также запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ранее Зеленский выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Самая дорогая встреча ради Трампа. Все о саммите НАТО в Гааге, что объединит успех и провал.

НАТОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
18-й пакет санкций против РФ блокирует Венгрия вместе со Словакией – источник
обновленоКривой Рог атаковали "Шахеды": три человека ранены
В Киев прибыл новый глава МИД Германии
дополнено, фотоРоссийские дроны атаковали Харьковщину: 8 пострадавших, бушевали пожары, есть разрушения
В США снайпер застрелил двух пожарных, которые приехали тушить лесной пожар – СМИ
Глава МИД Словакии допустил, что Запад должен простить РФ "все, что произошло"
Все новости...
НАТО
Генсек НАТО высмеял стиль переговоров России с Украиной
Зеленский: членство Украины в НАТО – это взаимная потребность, хотя сейчас это невозможно
Генсек НАТО не считает удары США по Ирану нарушением международного права
Последние новости
11:04
Temu и Shein теряют миллионы клиентов в США из-за действий Трампа
11:03
18-й пакет санкций против РФ блокирует Венгрия вместе со Словакией – источник
11:02
Оккупанты ударили по Николаевщине – убили мужчину и ранили женщину
10:59
теннисПобеда Стаховского над Федерером и два полуфинала Свитолиной: лучшие украинские мгновения Уимблдона
10:58
Не пытайтесь сбежать: как избежать травм вследствие взрывной волны
10:42
Умерова не отправят в отставку – источники УП
10:37
АРМА получило в управление недвижимость портовой инфраструктуры Одесской области
10:29
Рада планировала сменить правительство 7 июля, но это перенесли по нескольким причинам
10:25
Евро снова обновил исторический рекорд: прибавил за июнь 1,7 гривны
10:23
обновленоКривой Рог атаковали "Шахеды": три человека ранены
Все новости...
Реклама:
Реклама: