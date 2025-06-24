Зеленский в Гааге проведет встречу с генсеком НАТО и европейскими лидерами

На полях саммита НАТО в Гааге в среду запланирована встреча президента Владимира Зеленского с генсеком Альянса Марком Рютте и лидерами пяти государств – Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании.

Источник: обновленная программа саммита НАТО, "Европейская правда"

Детали: Встреча, согласно программе, запланирована на 15:30 среды по местному времени.

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Во вторник, согласно программе, Зеленский встретится с генсеком НАТО и руководством институтов ЕС. Вечером он должен принять участие вместе с другими лидерами государств НАТО, включая Дональда Трампа, в ужине, организованном королем Нидерландов.

Во вторник вечером также запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ранее Зеленский выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге.

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