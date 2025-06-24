На Куп’янському напрямку в зоні евакуації ще 6 063 людини – ОВА

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на Куп’янському напрямку в зоні евакуації ще залишається 6 063 людини.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Деталі: За словами Синєгубова, на Харківщині найскладнішою залишається ситуація на Куп’янському напрямку, де ворог намагався атакувати позиції наших військових, але успіху не мав.

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Він розповів про евакуацію з Куп’янського та Ізюмського районів. За словами глави ОВА, в середньому за добу виїжджає від 10 до 50 людей.

Зокрема, на Куп’янському напрямку в зоні евакуації ще залишається 6 063 людини, з них у місті Куп’янськ – 1 431 людина.

Він додав, що забезпечити стабільне надання комунальних послуг у місті надзвичайно складно, на лівому березі – взагалі неможливо: "Ворог цілеспрямовано обстрілює критичну інфраструктуру, атакує ремонтні бригади, підрозділи ДСНС і екстреної меддопомоги".

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З Борівської громади, за словами Синєгубова, треба вивезти 1621 людину, з Шевченківської – 1359 людей.