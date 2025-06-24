На Купянском направлении в зоне эвакуации еще 6063 человека – ОВА

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на Купянском направлении в зоне эвакуации еще остается 6063 человека.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Детали: По словам Синегубова, в Харьковской области самой сложной остается ситуация на Купянском направлении, где враг пытался атаковать позиции наших военных, но успеха не имел.

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Он рассказал об эвакуации из Купянского и Изюмского районов. По словам главы ОВА, в среднем в сутки выезжает от 10 до 50 человек.

В частности, на Купянском направлении в зоне эвакуации еще остается 6063 человека, из них в городе Купянск - 1431 человек.

Он добавил, что обеспечить стабильное предоставление коммунальных услуг в городе очень сложно, на левом берегу – вообще невозможно: "Враг целенаправленно обстреливает критическую инфраструктуру, атакует ремонтные бригады, подразделения ГСЧС и экстренной медпомощи".

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Из Боровской общины, по словам Синегубова, нужно вывезти 1621 человека, из Шевченковского – 1359 человек.