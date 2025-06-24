Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.

Джерело: Трамп у коментарі журналістам на борту Air Force One, цитує AFP, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся".

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На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".

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