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Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 24 червня 2025, 16:20
Трамп заявив, що може зустрітись із Зеленським на саміті НАТО
Дональд Трамп. фото Getty Images

Американський президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.

Джерело: Трамп у коментарі журналістам на борту Air Force One, цитує AFP, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи можливість зустрічі із Зеленським в Гаазі, Трамп зазначив: "Так, ймовірно, я з ним побачуся".

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На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: "Я скажу: "Як справи?" Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти".

Передісторія:

  • Зеленський в інтерв’ю Sky News висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом у Гаазі, де у 24 та 25 червня відбувається саміт НАТО. Глава держави повідомив, що його команда та команда Дональда Трампа обговорюють час зустрічі.
  • У вівторок ввечері Зеленський та Трамп разом з усіма іншими лідерами держав будуть присутні на вечері, організованій королем Нідерландів.
  • Повідомляли, що глава ОПУ Андрій Єрмак, який перебуває в Гаазі разом із Зеленським, розповів про телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, в ході якої йшлося про потенційну зустріч президентів України та США.

ТрампЗеленськийНАТО
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