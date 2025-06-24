Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на саммите НАТО

Американский президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятно" встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Источник: Трамп в комментарии журналистам на борту Air Force One, цитирует AFP, "Европейская правда"

Детали: Комментируя возможность встречи с Зеленским в Гааге, Трамп отметил: "Да, вероятно, я с ним увижусь".

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На вопрос, что он скажет Зеленскому, глава Белого дома ответил: "Я скажу: "Как дела?" Он находится в сложной ситуации, ему не следовало туда попадать".

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