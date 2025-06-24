Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на саммите НАТО
Вторник, 24 июня 2025, 16:20
Американский президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятно" встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита Североатлантического альянса в Гааге.
Источник: Трамп в комментарии журналистам на борту Air Force One, цитирует AFP, "Европейская правда"
Детали: Комментируя возможность встречи с Зеленским в Гааге, Трамп отметил: "Да, вероятно, я с ним увижусь".
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На вопрос, что он скажет Зеленскому, глава Белого дома ответил: "Я скажу: "Как дела?" Он находится в сложной ситуации, ему не следовало туда попадать".
Предыстория:
- Зеленский в интервью Sky News выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге, где в 24 и 25 июня проходит саммит НАТО. Глава государства сообщил, что его команда и команда Дональда Трампа обсуждают время встречи.
- Во вторник вечером Зеленский и Трамп вместе со всеми другими лидерами государств будут присутствовать на ужине, организованном королем Нидерландов.
- Сообщалось, что глава ОПУ Андрей Ермак, который находится в Гааге вместе с Зеленским, рассказал о телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого речь шла о потенциальной встрече президентов Украины и США.