Зеленский: Украина может производить до 8 миллионов дронов ежегодно, но не хватает финансирования

Украина имеет потенциал ежегодно производить около 8 миллионов дронов различного типа, однако реализация этого потенциала сдерживается из-за недостатка финансирования.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления на Форуме оборонных индустрий в Нидерландах

Детали: По словам президента, оборонный производственный потенциал Украины уже превысил 35 миллиардов евро и охватывает почти 1000 наименований продукции – от артиллерийских систем и боевых машин до беспилотников и управляемых ракет. В то же время примерно 40% этого потенциала пока не обеспечены надлежащим финансированием.

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Прямая речь: "Потенциал нашей оборонной промышленности перешел за 35 млрд евро, что включает 100 тысяч продуктов, от артиллерии и традиционных боевых машин до продвинутых дронов всех типов и управляемых ракет. Но 40% этого потенциала не имеет надлежащего финансирования. Это проблема. Например, мы можем производить около 8 млн дронов различного типа в год, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество".

Детали: Также глава государства отметил, что Россия использует не только собственные нефтяные доходы, но и ресурсы таких режимов, как Иран и Северная Корея, а также привлекает коррупционные схемы в других странах для поддержки своей военной машины.

"Наша солидарность в единстве – это лучший ответ на российскую боевую и военную сеть", – отметил Зеленский.