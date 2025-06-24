З Ірану евакуювали 31 українця

24 червня Головне управління розвідки Мінобоорони спільно з Міністерством закордонних справ успішно провело евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран.

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що серед евакуйованих – 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

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Завдяки злагодженим діям усіх залучених сторін і за сприяння міжнародних партнерів евакуацію здійснили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

Це – завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки, вказують у ГУР.

Передісторія:

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