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З Ірану евакуювали 31 українця

Валентина РоманенкоВівторок, 24 червня 2025, 16:49
З Ірану евакуювали 31 українця
фото ГУР

24 червня Головне управління розвідки Мінобоорони спільно з Міністерством закордонних справ успішно провело евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран.

Джерело: ГУР

Деталі: Зазначається, що серед евакуйованих – 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

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Завдяки злагодженим діям усіх залучених сторін і за сприяння міжнародних партнерів евакуацію здійснили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

Це –  завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки, вказують у ГУР.

Передісторія:

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  • Напередодні, в межах окремої операції, з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з яких 133 — громадяни України.
  • Громадяни України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і мають намір повернутися додому, можуть звертатися до посольства України в Ірані за посиланням.
  • Як відомо, Іран перебуває в стані збройного конфлікту з Ізраїлем та США. На початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

ІраневакуаціяГУРМЗС
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