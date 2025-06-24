Из Ирана эвакуировали 31 украинца

24 июня Главное управление разведки Минобороны совместно с Министерством иностранных дел успешно провело эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.

Источник: ГУР

Детали: Отмечается, что среди эвакуированных – 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.

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Благодаря слаженным действиям всех вовлеченных сторон и при содействии международных партнеров эвакуацию осуществили транзитом через территорию Азербайджана в Молдову. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.

Это – завершающий этап комплексной операции Главного управления разведки и Министерства иностранных дел Украины в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности, указывают в ГУР.

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