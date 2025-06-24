Из Ирана эвакуировали 31 украинца
Вторник, 24 июня 2025, 16:49
24 июня Главное управление разведки Минобороны совместно с Министерством иностранных дел успешно провело эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.
Источник: ГУР
Детали: Отмечается, что среди эвакуированных – 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.
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Благодаря слаженным действиям всех вовлеченных сторон и при содействии международных партнеров эвакуацию осуществили транзитом через территорию Азербайджана в Молдову. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.
Это – завершающий этап комплексной операции Главного управления разведки и Министерства иностранных дел Украины в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности, указывают в ГУР.
Предыстория:
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- Накануне, в рамках отдельной операции, с территории Израиля эвакуировали 176 человек, из которых 133 - граждане Украины.
- Граждане Украины, которые находятся на территории Исламской Республики Иран и намерены вернуться домой, могут обращаться в посольство Украины в Иране по ссылке.
- Как известно, Иран находится в состоянии вооруженного конфликта с Израилем и США. В начале суток 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".