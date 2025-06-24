Росіяни обстріляли Нікопольщину: є поранена жінка, горіло кафе й поле з пшеницею

Протягом 24 червня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, газогін, а також зайнялися пожежею кафе й поле з пшеницею.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Зазначається, що під обстрілами опинилися райцентр Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади.

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Унаслідок обстрілів постраждала 74-річна жінка - вона лікуватиметься амбулаторно.

Снаряди пошкодили інфраструктурні об’єкти, адміністративну будівлю, багатоповерховий житловий будинок, чотири приватні будинки, три господарські споруди, автомобіль та газогін.

Також унаслідок обстрілу спалахнули кафе та поле з пшеницею.

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Крім того, ворог атакував Великомихайлівську громаду Синельниківського району, де було пошкоджено лінію електропередач.