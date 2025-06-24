Россияне обстреляли Никопольщину: есть раненая женщина, горело кафе и поле с пшеницей

В течение 24 июня российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки пострадала 74-летняя женщина, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, газопровод, а также занялись пожаром кафе и поле с пшеницей.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Отмечается, что под обстрелами оказались райцентр Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.

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В результате обстрелов пострадала 74-летняя женщина - она будет лечиться амбулаторно.

Снаряды повредили инфраструктурные объекты, административное здание, многоэтажный жилой дом, четыре частных дома, три хозяйственные постройки, автомобиль и газопровод.

Также в результате обстрела вспыхнули кафе и поле с пшеницей.

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Кроме того, враг атаковал Великомихайловскую громаду Синельниковского района, где была повреждена линия электропередач.