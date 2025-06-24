Зеленський: Росія застосувала 28 743 "Шахеди" з початку війни

Президент України Володимир Зеленський заявив в парламенті Нідерландів, що з 24 лютого 2022 року Росія застосувала 28 743 "Шахеди" по Україні.

Джерело: виступ Зеленського

Пряма мова: "З початку повномасштабної війни Росія застосувала 28 743 "Шахеди". Лише в червні цього року вони вже запустили 2 736 "Шахедів". Росія ніколи б не спромоглася на таке, якби не її зв’язки з режимом в Ірані. А ми в Україні ніколи не змогли б збити більшість цих дронів без підтримки наших партнерів".

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Деталі: Глава держави додав, що Путін удає, що не розуміє, які правила формують сучасний світ.

"І тут, у Гаазі, я хочу сказати це дуже чітко – для Путіна. Є правило "Не вбий". Є правило "Не поводься як нелюд із людьми". Є правило "Не спалювати міста й села". Є також правило "Не виправдовувати й не спонсорувати терор". Є правило "Не красти дітей". І якщо ти порушуєш такі правила, має бути відповідальність", – зазначив Зеленський.