Зеленский: Россия применила 28 743 "Шахеды" с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в парламенте Нидерландов, что с 24 февраля 2022 года Россия применила 28 743 "Шахеды" по Украине.

Источник: выступление Зеленского

Прямая речь: "С начала полномасштабной войны Россия применила 28 743 "Шахеды". Только в июне этого года они уже запустили 2 736 "Шахедов". Россия никогда бы не смогла на такое, если бы не ее связи с режимом в Иране. А мы в Украине никогда не смогли бы сбить большинство этих дронов без поддержки наших партнеров".

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Детали: Глава государства добавил, что Путин делает вид, что не понимает, какие правила формируют современный мир.

"И здесь, в Гааге, я хочу сказать это очень четко – для Путина. Есть правило "Не убей". Есть правило "Не веди себя как изверг с людьми". Есть правило "Не сжигать города и села". Есть также правило "Не оправдывать и не спонсировать террор". Есть правило "Не воровать детей". И если ты нарушаешь такие правила, должна быть ответственность", – отметил Зеленский.