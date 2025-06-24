Рада Європи підтвердила підписання угоди з Україною про спецтрибунал 25 червня
У Раді Європи підтвердили, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Європи
Деталі: Заяву про спецтрибунал у Раді Європи зробили після того, як Комітет міністрів РЄ у вівторок уповноважив генерального секретаря підписати угоду, яка охоплює Статут цього трибуналу.
"Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтується не на мовчанці чи безкарності, а на праві, принципах і діях", – наголосив Берсе.
Раніше про підписання угоди щодо спецтрибуналу повідомилаукраїнська сторона.
Це станеться в межах першого візиту президента України Володимира Зеленського до Ради Європи 25 червня.
Нагадаємо:
- Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.
- Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".