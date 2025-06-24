Рада Європи підтвердила підписання угоди з Україною про спецтрибунал 25 червня

У Раді Європи підтвердили, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Європи

Деталі: Заяву про спецтрибунал у Раді Європи зробили після того, як Комітет міністрів РЄ у вівторок уповноважив генерального секретаря підписати угоду, яка охоплює Статут цього трибуналу.

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"Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтується не на мовчанці чи безкарності, а на праві, принципах і діях", – наголосив Берсе.

Раніше про підписання угоди щодо спецтрибуналу повідомилаукраїнська сторона.

Це станеться в межах першого візиту президента України Володимира Зеленського до Ради Європи 25 червня.

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