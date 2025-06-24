Совет Европы подтвердил подписание соглашения с Украиной о спецтрибунале 25 июня

В Совете Европы подтвердили, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подпишут соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы

Детали: Заявление о спецтрибунале в Совете Европы сделали после того, как Комитет министров СЕ во вторник уполномочил генерального секретаря подписать соглашение, которое охватывает Устав этого трибунала.

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"Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы основана не на молчании или безнаказанности, а на праве, принципах и действиях", – подчеркнул Берсе.

Ранее о подписании соглашения о спецтрибунале сообщила украинская сторона.

Это произойдет в рамках первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Совет Европы 25 июня.

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