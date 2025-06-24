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Зеленський і Макрон обговорили збільшення постачання "Міражів"

Анастасія ПроцВівторок, 24 червня 2025, 22:00
Зеленський і Макрон обговорили збільшення постачання Міражів
фото: ОП

Під час зустрічі президенти Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили збільшення постачання винищувачів "Міраж" та запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів для посилення захисту української цивільної інфраструктури від масованих атак РФ.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Сторони обговорили можливість збільшення кількості винищувачів "Міраж", які вже довели свою ефективність у боротьбі з російськими безпілотниками та крилатими ракетами. Зеленський наголосив, що ці літаки суттєво посилили українську ударну авіацію, особливо в контексті захисту цивільної інфраструктури.

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Окрему увагу лідери приділили перспективам спільного виробництва дронів-перехоплювачів для протидії масованим атакам іранськими БпЛА, які Росія регулярно застосовує проти українських міст.

Також Зеленський і Макрон скоординували подальші кроки дипломатичного тиску на РФ, обговорили розширення оборонної співпраці між підприємствами обох країн, зниження "стелі" цін на російську нафту та запровадження санкцій проти СПГ із Росії.

Окремим пунктом розмови стали питання саміту НАТО в Гаазі та ситуація на Близькому Сході.

ЗеленськийМакрон
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