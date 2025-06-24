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Зеленский и Макрон обсудили увеличение поставок "Миражей"

Анастасия ПроцВторник, 24 июня 2025, 22:00
Зеленский и Макрон обсудили увеличение поставок Миражей
фото: ОП

Во время встречи президенты Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили увеличение поставок истребителей "Мираж" и запуск совместного производства дронов-перехватчиков для усиления защиты украинской гражданской инфраструктуры от массированных атак РФ.

Источник: Офис президента

Детали: Стороны обсудили возможность увеличения количества истребителей "Мираж", которые уже доказали свою эффективность в борьбе с российскими беспилотниками и крылатыми ракетами. Зеленский отметил, что эти самолеты существенно усилили украинскую ударную авиацию, особенно в контексте защиты гражданской инфраструктуры.

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Отдельное внимание лидеры уделили перспективам совместного производства дронов-перехватчиков для противодействия массированным атакам иранскими БпЛА, которые Россия регулярно применяет против украинских городов.

Также Зеленский и Макрон скоординировали дальнейшие шаги дипломатического давления на РФ, обсудили расширение оборонного сотрудничества между предприятиями обеих стран, снижение "потолка" цен на российскую нефть и введение санкций против СПГ из России.

Отдельным пунктом разговора стали вопросы саммита НАТО в Гааге и ситуация на Ближнем Востоке.

ЗеленскийМакрон
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