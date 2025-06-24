Через атаку РФ на Куп’янськ на Харківщині постраждав мирний мешканець
Вівторок, 24 червня 2025, 22:25
Росія 24 червня вдарила по Куп’янську на Харківщині, 76-річний чоловік отримав поранення.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 24 червня близько 16:10 російська армія вдарила по м. Купʼянськ, застосувавши FPV-дрон. Боєприпас скинули на територію приватного домоволодіння: пошкоджений будинок".
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Деталі: 76-річний чоловік отримав вибухове поранення. Постраждалого доставили до лікарні.