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Через атаку РФ на Куп’янськ на Харківщині постраждав мирний мешканець

Тетяна ОлійникВівторок, 24 червня 2025, 22:25
Через атаку РФ на Куп’янськ на Харківщині постраждав мирний мешканець
Фото - getty images

Росія 24 червня вдарила по Куп’янську на Харківщині, 76-річний чоловік отримав поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 24 червня близько 16:10 російська армія вдарила по м. Купʼянськ, застосувавши FPV-дрон. Боєприпас скинули на територію приватного домоволодіння: пошкоджений будинок".

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Деталі: 76-річний чоловік отримав вибухове поранення. Постраждалого доставили до лікарні.

Харківська областьросійсько-українська війнабойові дії
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