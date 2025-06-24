Из-за атаки РФ на Купянск на Харьковщине пострадал мирный житель
Вторник, 24 июня 2025, 22:25
Россия 24 июня ударила по Купянску на Харьковщине, 76-летний мужчина получил ранения.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 24 июня около 16:10 российская армия ударила по г. Купянск, применив FPV-дрон. Боеприпас сбросили на территорию частного домовладения: поврежден дом".
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Детали: 76-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего доставили в больницу.