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Из-за атаки РФ на Купянск на Харьковщине пострадал мирный житель

Татьяна ОлейникВторник, 24 июня 2025, 22:25
Из-за атаки РФ на Купянск на Харьковщине пострадал мирный житель
Фото - getty images

Россия 24 июня ударила по Купянску на Харьковщине, 76-летний мужчина получил ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 24 июня около 16:10 российская армия ударила по г. Купянск, применив FPV-дрон. Боеприпас сбросили на территорию частного домовладения: поврежден дом".

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Детали: 76-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего доставили в больницу.

Харьковская областьроссийско-украинская войнабоевые действия
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