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У Білому домі підтвердили намір Трампа зустрітись із Зеленським в Гаазі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 24 червня 2025, 22:28
У Білому домі підтвердили намір Трампа зустрітись із Зеленським в Гаазі
Трамп та Зеленський на зустрічі в Білому домі в лютому 2025 року. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп планує у середу, 25 червня, провести зустріч із українським візаві Володимиром Зеленським в межах саміту НАТО в Гаазі.

Джерело: про це журналістам повідомив представник Білого дому на умовах анонімності, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Зустріч президентів України та США відбудеться на тлі посиленої уваги до конфлікту між Ізраїлем та Іраном та зменшенням – до повномасштабного російського вторгнення.

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Перед цим востаннє лідери зустрічалися у квітні в Соборі Святого Петра у Ватикані під час похорону Папи Франциска.

Це була їхня перша особиста зустріч після бурхливої суперечки в Овальному кабінеті в лютому.

Раніше Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться із Зеленським у Гаазі – хоча на той момент він цього не підтвердив.

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А Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі, де у вівторок та в середу відбувається саміт НАТО.

СШАНідерландиЗеленський
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