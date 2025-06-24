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В Белом доме подтвердили намерение Трампа встретиться с Зеленским в Гааге

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 24 июня 2025, 22:28
В Белом доме подтвердили намерение Трампа встретиться с Зеленским в Гааге
Трамп и Зеленский на встрече в Белом доме в феврале 2025 года. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 25 июня, провести встречу с украинским визави Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Гааге.

Источник: об этом журналистам сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Встреча президентов Украины и США состоится на фоне повышенного внимания к конфликту между Израилем и Ираном и уменьшением – до полномасштабного российского вторжения.

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Перед этим последний раз лидеры встречались в апреле в Соборе Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Это была их первая личная встреча после бурной ссоры в Овальном кабинете в феврале.

Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге – хотя на тот момент он этого не подтвердил.

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А Зеленский выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.

СШАНидерландыЗеленский
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