У РФ заявили про збиття понад 20 "українських БпЛА" за неповних півтори години

У російському Міноборони заявили, що менш ніж за півтори години їхня ППО нібито збила 22 "українських безпілотники".

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "У період з 21.15 мск (московським часом – ред.) до 22.40 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 22 українські безпілотні літальні апарати літакового типу".

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Деталі: За даними російського відомства, у РФ нібито збили 12 БпЛА над Бєлгородською областю.

4 – над російським Татарстаном, 2 – над Ульяновською областю РФ.

І нібито по одному дрону над територіями Бєлгородської, Саратовської, Брянської областей та окупованим Кримом.