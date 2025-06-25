У РФ заявили про збиття понад 20 "українських БпЛА" за неповних півтори години
Середа, 25 червня 2025, 00:28
У російському Міноборони заявили, що менш ніж за півтори години їхня ППО нібито збила 22 "українських безпілотники".
Джерело: МО РФ
Дослівно МО РФ: "У період з 21.15 мск (московським часом – ред.) до 22.40 мск черговими засобами ППО знищено та перехоплено 22 українські безпілотні літальні апарати літакового типу".
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Деталі: За даними російського відомства, у РФ нібито збили 12 БпЛА над Бєлгородською областю.
4 – над російським Татарстаном, 2 – над Ульяновською областю РФ.
І нібито по одному дрону над територіями Бєлгородської, Саратовської, Брянської областей та окупованим Кримом.