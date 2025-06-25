В РФ заявили о сбивании более 20 "украинских БпЛА" за неполных полтора часа

В российском Минобороны заявили, что менее чем за полтора часа их ПВО якобы сбила 22 "украинских беспилотника".

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "В период с 21.15 мск (по московскому времени – ред.) до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

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Детали: По данным российского ведомства, в РФ якобы сбили 12 БПЛА над Белгородской областью.

4 – над российским Татарстаном, 2 – над Ульяновской областью РФ.

И якобы по одному дрону над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и оккупированным Крымом.