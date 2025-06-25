Вибухи в Харкові: росіяни атакували цивільне підприємство

У ніч проти 25 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували місто ударними дронами, зокрема цивільне підприємство, постраждав чоловік.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, місцеві ЗМІ та пабліки, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Про серію вибухів у Харкові повідомили місцеві ЗМІ та пабліки.

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Синєгубов закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях через загрозу ударних дронів РФ.

Терехов повідомив про атаку російських БпЛА на цивільне підприємство у Київському районі. А також зазначив про щонайменше 7 ударів по місту.

Пряма мова Терехова: "У Київському районі внаслідок обстрілу також зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа.

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Є інформація, що є одна постраждала людина. Деталі обстрілу уточнюються".

Пряма мова Синєгубова: "Одне із влучань зафіксоване в Шевченківському районі Харкова.

Внаслідок удару загорілася триповерхова будівля".

"За уточненою інформацією, російські війська завдали чотири удари БпЛА "Герань-2" по цивільному підприємству в Київському районі міста".

Оновлено: За даними Терехова, у ніч проти 25 червня Харків атакували 7 російських "Шахедів".

Всі удари прийшлися по Київському району міста – по цивільному підприємству поряд із незаселеним житловим будинком.

Також Терехов уточнив, що постраждалу людину госпіталізували.

Пізніше прокуратура опублікувала відео удару по Київському району Харкова.