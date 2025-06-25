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Взрывы в Харькове: россияне атаковали гражданское предприятие

Ольга ГлущенкоСреда, 25 июня 2025, 02:02
Взрывы в Харькове: россияне атаковали гражданское предприятие
иллюстративное фото Харьковской прокуратуры

В ночь на 25 июня в Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город ударными дронами, в частности гражданское предприятие, пострадал мужчина.

Источник: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, местные СМИ и паблики, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: О серии взрывов в Харькове сообщили местные СМИ и паблики.

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Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях из-за угрозы ударных дронов РФ. А также отметил о не менее 7 ударов по городу.

Прямая речь Терехова: "В Киевском районе в результате обстрела также поврежден незаселенный жилой дом, на месте пожар.

Есть информация, что есть один пострадавший человек. Детали обстрела уточняются".

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Прямая речь Синегубова: "Одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе Харькова.

В результате удара загорелось трехэтажное здание".

"По уточненной информации, российские войска нанесли четыре удара БпЛА "Герань-2" по гражданскому предприятию в Киевском районе города".

Обновлено: По данным Терехова, в ночь на 25 июня Харьков атаковали 7 российских "Шахедов".

Все удары пришлись по Киевскому району города – по гражданскому предприятию рядом с незаселенным жилым домом.

Также Терехов уточнил, что пострадавший человек был госпитализирован.

Позже прокуратура опубликовала видео удара по Киевскому району Харькова.

Харьковвзрывроссийско-украинская войнабеспилотники
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