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Британія заявила про придбання винищувачів F-35A з ядерним потенціалом

Ольга Глущенко Середа, 25 червня 2025, 05:14
Британія заявила про придбання винищувачів F-35A з ядерним потенціалом
Винищувач F-35A Lightning. Фото: Getty Images

Велика Британія придбає 12 нових винищувачів F-35A і приєднається до ядерної місії НАТО з використанням літаків подвійного призначення, що стане значним посиленням національної безпеки країни.

Джерело: сайт уряду Британії

Деталі: У повідомленні уряду Британії зазначається, що прем'єр-міністр Кір Стармер у середу під час саміту НАТО оголосить, що країна має намір придбати літаки подвійного призначення, які можуть нести як ядерну, так і звичайну зброю.

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Загалом Британія планує закупити 138 літаків F-35A.

Зазначається, що ця закупівля є найбільшим посиленням ядерного потенціалу Великобританії за останнє покоління.

Британія відновлює ядерну роль Королівських повітряних сил вперше з часу виведення Великобританією з експлуатації своїх суверенних повітряних ядерних озброєнь після закінчення Холодної війни.

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Британія розгорне літаки в рамках місії НАТО з ядерних літаків подвійного призначення, посилюючи ядерний стримуючий потенціал НАТО.

Пряма мова Стармера: "В епоху глобальної нестабільності ми більше не можемо сприймати мир як належне, тому мій уряд інвестує в нашу національну безпеку, забезпечуючи наші Збройні сили необхідним обладнанням, а громади по всій країні отримують вигоди від наших оборонних дивідендів.

Підтримуючи 100 підприємств по всій країні та понад 20 000 робочих місць, ці літаки F35 з подвійним призначенням ознаменують нову еру для наших Королівських повітряних сил і стримуватимуть ворожі загрози для Великобританії та наших союзників".

"Прихильність Великої Британії до НАТО є беззаперечною, як і внесок Альянсу в забезпечення безпеки Британії, але ми всі маємо докласти зусиль, щоб зберегти НАТО для майбутніх поколінь".

Що передувало: Повідомлялося, що уряд Великої Британії веде переговори з Пентагоном про закупівлю американських стелс-винищувачів F-35A, здатних запускати тактичну ядерну зброю.

Велика Британіявинищувачі
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