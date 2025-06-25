Британія заявила про придбання винищувачів F-35A з ядерним потенціалом

Велика Британія придбає 12 нових винищувачів F-35A і приєднається до ядерної місії НАТО з використанням літаків подвійного призначення, що стане значним посиленням національної безпеки країни.

Джерело: сайт уряду Британії

Деталі: У повідомленні уряду Британії зазначається, що прем'єр-міністр Кір Стармер у середу під час саміту НАТО оголосить, що країна має намір придбати літаки подвійного призначення, які можуть нести як ядерну, так і звичайну зброю.

Реклама:

Загалом Британія планує закупити 138 літаків F-35A.

Зазначається, що ця закупівля є найбільшим посиленням ядерного потенціалу Великобританії за останнє покоління.

Британія відновлює ядерну роль Королівських повітряних сил вперше з часу виведення Великобританією з експлуатації своїх суверенних повітряних ядерних озброєнь після закінчення Холодної війни.

РЕКЛАМА:

Британія розгорне літаки в рамках місії НАТО з ядерних літаків подвійного призначення, посилюючи ядерний стримуючий потенціал НАТО.

Пряма мова Стармера: "В епоху глобальної нестабільності ми більше не можемо сприймати мир як належне, тому мій уряд інвестує в нашу національну безпеку, забезпечуючи наші Збройні сили необхідним обладнанням, а громади по всій країні отримують вигоди від наших оборонних дивідендів.

Підтримуючи 100 підприємств по всій країні та понад 20 000 робочих місць, ці літаки F35 з подвійним призначенням ознаменують нову еру для наших Королівських повітряних сил і стримуватимуть ворожі загрози для Великобританії та наших союзників".

"Прихильність Великої Британії до НАТО є беззаперечною, як і внесок Альянсу в забезпечення безпеки Британії, але ми всі маємо докласти зусиль, щоб зберегти НАТО для майбутніх поколінь".

Що передувало: Повідомлялося, що уряд Великої Британії веде переговори з Пентагоном про закупівлю американських стелс-винищувачів F-35A, здатних запускати тактичну ядерну зброю.