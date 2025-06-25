Великобритания заявила о приобретении истребителей F-35A с ядерным потенциалом

Великобритания приобретет 12 новых истребителей F-35A и присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием самолетов двойного назначения, что станет значительным усилением национальной безопасности страны.

Источник: сайт правительства Великобритании

Детали: В сообщении правительства Великобритании отмечается, что премьер-министр Кир Стармер в среду во время саммита НАТО объявит, что страна намерена приобрести самолеты двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие.

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В целом Великобритания планирует закупить 138 самолетов F-35A.

Отмечается, что эта закупка является самым большим усилением ядерного потенциала Великобритании за последнее поколение.

Великобритания восстанавливает ядерную роль Королевских воздушных сил впервые со времени вывода Великобританией из эксплуатации своих суверенных воздушных ядерных вооружений после окончания Холодной войны.

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Великобритания развернет самолеты в рамках миссии НАТО по ядерным самолетам двойного назначения, усиливая ядерный сдерживающий потенциал НАТО.

Прямая речь Стармера: "В эпоху глобальной нестабильности мы больше не можем воспринимать мир как должное, поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность, обеспечивая наши Вооруженные силы необходимым оборудованием, а общины по всей стране получают выгоды от наших оборонных дивидендов.

Поддерживая 100 предприятий по всей стране и более 20 000 рабочих мест, эти самолеты F35 двойного назначения ознаменуют новую эру для наших Королевских воздушных сил и будут сдерживать враждебные угрозы для Великобритании и наших союзников".

"Приверженность Великобритании НАТО является бесспорной, как и вклад Альянса в обеспечение безопасности Британии, но мы все должны приложить усилия, чтобы сохранить НАТО для будущих поколений".

Что предшествовало: Сообщалось, что правительство Великобритании ведет переговоры с Пентагоном о закупке американских стелс-истребителей F-35A, способных запускать тактическое ядерное оружие.