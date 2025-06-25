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Трамп назвав "фейковими" новини про оцінку розвідки США ударів по Ірану

Ольга Глущенко Середа, 25 червня 2025, 06:10
Трамп назвав фейковими новини про оцінку розвідки США ударів по Ірану
Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі назвав "фейковими" новини ЗМІ про те, що удари США по трьох іранських ядерних об'єктах минулих вихідних не знищили основних компонентів його ядерної програми, а, ймовірно відкинули її розвиток на кілька місяців.

Джерело: Трамп у Truth

Деталі: Трамп у різкій манері взявся спростовувати повідомлення CNN і NYT про оцінку розвідки, згідно з якою удари по Ірану не знищили ядерні об'єкти.

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Ці повідомлення він назвав "фейковими".

На його думку, ЗМІ "об’єдналися" з метою "принизити один з найбільш успішних військових ударів в історії".

Пряма мова Трампа: "ЯДЕРНІ ОБ'ЄКТИ В ІРАНІ ПОВНІСТЮ ЗНИЩЕНІ!

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І TIMES, І CNN ПІДДАЮТЬСЯ КРИТИЦІ З БОКУ ГРОМАДСЬКОСТІ!"

Оцінка Розвідувального управління Міністерства оборони США, про яку дізнався CNN, суперечить заявам адміністрації Дональда Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" іранські об'єкти збагачення урану.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран.

ТрампСШАІранЗМІ
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