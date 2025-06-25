Трамп назвал "фейковыми" новости об оценке разведки США ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети назвал "фейковыми" новости СМИ о том, что удары США по трем иранским ядерным объектам в минувшие выходные не уничтожили основные компоненты его ядерной программы, а, вероятно, отбросили ее развитие на несколько месяцев.

Источник: Трамп в Truth

Детали: Трамп в резкой манере принялся опровергать сообщения CNN и NYT об оценке разведки, согласно которой удары по Ирану не уничтожили ядерные объекты.

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Эти сообщения он назвал "фейковыми".

По его мнению, СМИ "объединились" с целью "унизить один из самых успешных военных ударов в истории".

Прямая речь Трампа: "ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ИРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНЫ!

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И TIMES, И CNN ПОДВЕРГАЮТСЯ КРИТИКЕ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!"

Оценка Разведывательного управления Министерства обороны США, о которой узнал CNN, противоречит заявлениям администрации Дональда Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" иранские объекты по обогащению урана.

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