ЗСУ за добу знешкодили ще близько тисячі окупантів
Середа, 25 червня 2025, 07:11
Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 950 російських загарбників та 58 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб,
- танків – 10 967 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22 885 (+6) од
- артилерійських систем – 29 569 (+58) од
- РСЗВ – 1 425 (+1) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123).
Дані уточнюються.