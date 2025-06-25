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ЗСУ за добу знешкодили ще близько тисячі окупантів

Ірина БалачукСереда, 25 червня 2025, 07:11
ЗСУ за добу знешкодили ще близько тисячі окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 950 російських загарбників та 58 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 014 650 (+950) осіб,
  • танків – 10 967 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22 885 (+6) од
  • артилерійських систем – 29 569 (+58) од
  • РСЗВ – 1 425 (+1) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 046 (+131)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 084 (+123).

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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