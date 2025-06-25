ВСУ за сутки обезвредили еще около тысячи оккупантов
Среда, 25 июня 2025, 07:11
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 950 российских захватчиков и 58 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 014 650 (+950) человек,
- танков – 10 967 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 22 885 (+6) ед
- артиллерийских систем – 29 569 (+58) ед
- РСЗО – 1 425 (+1) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131)
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123).
Данные уточняются.