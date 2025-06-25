Внаслідок обстрілів 24 червня російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області – в Покровську, Золотих Прудах і Новоявленці. Ще 11 людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, ДСНС

Деталі: Повідомляється, що вночі окупанти завдали серію ударів по області. У Золотих Прудах одна людина загинула, двоє отримали поранення, пошкоджено 10 житлових будинків.

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фото: ДСНС

У Покровську – один загиблий та двоє поранених.

У Новоявленці – одна людина загинула, ще одна поранена.

фото: ДСНС

У Костянтинівці внаслідок обстрілу поранено трьох людей, пошкоджені 32 житлові будинки й автівки.

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У Краматорську ворог атакував шістьма БпЛА. Виникла пожежа на території непрацюючого підприємства, яку ліквідували рятувальники.

фото: ДСНС

Під обстрілами також опинилися Райське, Лиман, Новий Донбас і Родинське.

Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



