Росія за добу вбила 3 мешканців Донеччини, ще 11 – поранені
Внаслідок обстрілів 24 червня російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області – в Покровську, Золотих Прудах і Новоявленці. Ще 11 людей отримали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, ДСНС
Деталі: Повідомляється, що вночі окупанти завдали серію ударів по області. У Золотих Прудах одна людина загинула, двоє отримали поранення, пошкоджено 10 житлових будинків.
У Покровську – один загиблий та двоє поранених.
У Новоявленці – одна людина загинула, ще одна поранена.
У Костянтинівці внаслідок обстрілу поранено трьох людей, пошкоджені 32 житлові будинки й автівки.
У Краматорську ворог атакував шістьма БпЛА. Виникла пожежа на території непрацюючого підприємства, яку ліквідували рятувальники.
Під обстрілами також опинилися Райське, Лиман, Новий Донбас і Родинське.
Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.