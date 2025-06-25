В результате обстрелов 24 июня российские войска убили трех мирных жителей Донецкой области – в Покровске, Золотых Прудах и Новоявленке. Еще 11 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, ГСЧС

Детали: Сообщается, что ночью оккупанты нанесли серию ударов по области. В Золотых Прудах один человек погиб, двое получили ранения, повреждены 10 жилых домов.

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фото: ГСЧС

В Покровске – один погибший и двое раненых.

В Новоявленке – один человек погиб, еще один ранен.

ФОТО: ГСЧС

В Константиновке в результате обстрела ранены три человека, повреждены 32 жилых дома и машины.

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В Краматорске враг атаковал шестью БПЛА. Возник пожар на территории неработающего предприятия, который ликвидировали спасатели.

ФОТО: ГСЧС

Под обстрелами также оказались Райское, Лиман, Новый Донбасс и Родинское.

Отмечается, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.