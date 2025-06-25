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Не лише Трамп: стало відомо, з ким ще зустрінеться Зеленський на саміті НАТО

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцСереда, 25 червня 2025, 11:19
Не лише Трамп: стало відомо, з ким ще зустрінеться Зеленський на саміті НАТО
Ілюстративне фото: Getty Images

У межах саміту НАТО президент Володимир Зеленський проводить серію двосторонніх зустрічей із міжнародними лідерами, серед яких і Дональд Трамп. Частина переговорів уже відбулася.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" у Гаазі

Деталі: Американська та українська сторони остаточно узгодили, що на полях саміту відбудеться зустріч президентів двох країн. Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть переговори невдовзі після завершення пленарного засідання Північноатлантичної ради (тобто зустрічі членів НАТО) на найвищому рівні. Очікується, що на початку зустрічі президенти зроблять заяви у присутності ЗМІ.

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Очікується спільна зустріч президента Зеленського з генсеком НАТО та лідерами формату E5 (політичний формат, до якого входять держави з так званої "коаліції рішучих" – Німеччина, Британія, Франція, Італія, Польща), а також спільні переговори з країнами "нормандської п'ятірки" (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція)

Також має відбутися окрема зустріч президента України з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також переговори з прем'єром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.

У Гаазі вже відбулися переговори з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, а також зустрічі з керівництвом ЄС та секретаріату НАТО.

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Нагадаємо:

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".

ЗеленськийТрамп
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