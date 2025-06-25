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Не только Трамп: стало известно, с кем еще встретится Зеленский на саммите НАТО

Сергей Сидоренко, Анастасия ПроцСреда, 25 июня 2025, 11:19
Не только Трамп: стало известно, с кем еще встретится Зеленский на саммите НАТО
Иллюстративное фото: Getty Images

В рамках саммита НАТО президент Владимир Зеленский проводит серию двусторонних встреч с международными лидерами, среди которых и Дональд Трамп. Часть переговоров уже состоялась.

Источник: корреспондент "Европейской правды" в Гааге

Детали: Американская и украинская стороны окончательно согласовали, что на полях саммита состоится встреча президентов двух стран. Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут переговоры вскоре после завершения пленарного заседания Североатлантического совета (то есть встречи членов НАТО) на высшем уровне. Ожидается, что в начале встречи президенты сделают заявления в присутствии СМИ.

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Ожидается совместная встреча президента Зеленского с генсеком НАТО и лидерами формата E5 (политический формат, в который входят государства из так называемой "коалиции решительных" – Германия, Великобритания, Франция, Италия, Польша).

Также должна состояться отдельная встреча президента Украины с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также переговоры с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

В Гааге уже состоялись переговоры с премьером Дании Метте Фредериксен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Нидерландов Диком Схофом, а также встречи с руководством ЕС и секретариата НАТО.

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Напомним:

Об ожидаемых результатах саммита читайте в статье "Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал".

ЗеленскийТрамп
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