Україна, труднощі і очевидне – Трамп розповів, про що говоритиме з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі у середу говоритиме про Україну і про ті труднощі, з якими вона стикається.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Ми обговоримо очевидне… обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський – хороший хлопець. Я маю на увазі, що сьогодні я з ним зустрінуся. Не знаю. Припускаю, що ми будемо обговорювати Україну".

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Деталі: Він також додав, що багато розмовляв з главою країни-агресорки Володимиром Путіним, і той нібито "насправді був дуже приємним".

"Він запропонував, як ви знаєте, допомогу з Іраном. Я сказав, що мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з Росією. Я сказав: зроби послугу: допоможи нам з Росією, а не з Іраном. Але він був дуже приємним", – зазначив Трамп.

Передісторія:

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Президент Володимир Зеленський у Гаазі проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними лідерами, включаючи Дональда Трампа; кілька зустрічей вже відбулися.

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".