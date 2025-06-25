Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна, труднощі і очевидне – Трамп розповів, про що говоритиме з Зеленським

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 25 червня 2025, 12:36
Україна, труднощі і очевидне – Трамп розповів, про що говоритиме з Зеленським
Президент США Дональд Трамп. Фото з його сторінки в Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі у середу говоритиме про Україну і про ті труднощі, з якими вона стикається.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Ми обговоримо очевидне… обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський – хороший хлопець. Я маю на увазі, що сьогодні я з ним зустрінуся. Не знаю. Припускаю, що ми будемо обговорювати Україну".

Реклама:

Деталі: Він також додав, що багато розмовляв з главою країни-агресорки Володимиром Путіним, і той нібито "насправді був дуже приємним".

"Він запропонував, як ви знаєте, допомогу з Іраном. Я сказав, що мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з Росією. Я сказав: зроби послугу: допоможи нам з Росією, а не з Іраном. Але він був дуже приємним", – зазначив Трамп.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Президент Володимир Зеленський у Гаазі проведе низку двосторонніх переговорів з іноземними лідерами, включаючи Дональда Трампа; кілька зустрічей вже відбулися.

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".

ТрампЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповнено, фото Російські дрони атакували Харківщину: 8 постраждалих, є руйнування та пожежі
У США снайпер застрелив двох пожежників, які приїхали гасити лісову пожежу – ЗМІ
Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ "все, що сталося"
доповненоЗеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Устименку звання Героя України
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти РФ, але "послаблений"
Чехія перешкодила замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
Усі новини...
Трамп
Трамп у Гаазі підтвердив прихильність до статті 5 договору про НАТО
Трамп порівняв удари по Ірану з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі
Рубіо про санкції проти РФ: Трамп "знатиме правильний час і місце" для їх запровадження
Останні новини
07:57
фото Росіяни влучили у сільгосппідприємство на Дніпропетровщині – ОВА
07:37
Канада відновлює торговельні переговори із США
07:26
доповнено, фото Російські дрони атакували Харківщину: 8 постраждалих, є руйнування та пожежі
06:55
Сили оборони України відмінусували ще 1070 російських загарбників – Генштаб
06:48
У США снайпер застрелив двох пожежників, які приїхали гасити лісову пожежу – ЗМІ
05:07
Трамп заявив, що група "дуже багатих людей" хоче купити TikTok
04:21
Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США винними у 12-денній війні – ЗМІ
04:01
Міжнародний легіон ГУР розробив власний багатоцільовий наземний дрон "Легіт"
03:09
Китай показав бомбу, здатну виводити з ладу ворожі електростанції – ЗМІ
02:52
баскетболЛеБрон Джеймс вирішив залишитися в Lakers на наступний сезон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: