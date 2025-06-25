Украина, трудности и очевидное – Трамп рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге в среду будет говорить об Украине и о тех трудностях, с которыми она сталкивается.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Мы обсудим очевидное ... обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский – хороший парень. Я имею в виду, что сегодня я с ним встречусь. Не знаю. Предполагаю, что мы будем обсуждать Украину".

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Детали: Он также добавил, что много разговаривал с главой страны-агрессора Владимиром Путиным, и тот якобы "на самом деле был очень приятным".

"Он предложил, как вы знаете, помощь с Ираном. Я сказал, что мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Россией. Я сказал: сделай одолжение: помоги нам с Россией, а не с Ираном. Но он был очень приятным", – отметил Трамп.

Предыстория:

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Президент Владимир Зеленский в Гааге проведет ряд двусторонних переговоров с иностранными лидерами, включая Дональда Трампа; несколько встреч уже состоялись.

Об ожидаемых результатах саммита читайте в статье "Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал".