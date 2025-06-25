У Донецькій ОВА заявили, що Костянтинівка на межі гуманітарної катастрофи

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що через масовані обстріли з боку РФ Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи – у місті частково відсутні світло, газ і транспорт, обмежене водопостачання, а критична інфраструктура систематично зазнає ударів.

Джерело: Філашкін

Пряма мова: "Через обстріли майже половина міста – без світла. 1,9 тис. будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу наразі неможливо. Водопостачання – один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20–25% від потреби".

Реклама:

Деталі: Також через удари дронами повністю зупинено рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює з обмеженнями.

У місті встановлено 7 резервуарів і 11 ємностей для води, функціонують 12 свердловин, з яких 6 мають системи очищення. Працює 5 пунктів незламності, ще 2 – у режимі очікування.

Попри ситуацію, в місті продовжують працювати медики, комунальні служби, поліція та місцева влада. Водночас ворог системно руйнує критичну інфраструктуру.

РЕКЛАМА:

"Евакуація – це не просто вибір. Це питання життя. 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Для тяжкохворих – 0800332614. Костянтинівська ВА – 050 567 88 87, 093 420 18 83", – наголосили в ОВА