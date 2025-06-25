В Донецкой ОВА заявили, что Константиновка на грани гуманитарной катастрофы

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что из-за массированных обстрелов со стороны РФ Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы – в городе частично отсутствуют свет, газ и транспорт, ограничено водоснабжение, а критическая инфраструктура систематически подвергается ударам.

Источник: Филашкин

Прямая речь: "Из-за обстрелов почти половина города – без света. 1,9 тыс. домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу пока невозможно. Водоснабжение – один раз в сутки с 17:00 до 20:00, только 20-25% от потребности".

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Детали: Также из-за ударов дронами полностью остановлено движение городских автобусов. Пригородный маршрут в Дружковку работает с ограничениями.

В городе установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды, функционируют 12 скважин, из которых 6 имеют системы очистки. Работает 5 пунктов несокрушимости, еще 2 – в режиме ожидания.

Несмотря на ситуацию, в городе продолжают работать медики, коммунальные службы, полиция и местные власти. В то же время враг системно разрушает критическую инфраструктуру.

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"Эвакуация – это не просто выбор. Это вопрос жизни. 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Для тяжелобольных – 0800332614. Константиновская ВА – 050 567 88 87, 093 420 18 83", – отметили в ОВА