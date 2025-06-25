Удар РФ по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 21, понад 300 – постраждали

Кількість жертв російської атаки по Дніпру 24 червня зросла до 19, загалом у області 21 людина загинула, понад 300 – постраждали.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області – 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

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Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300. Спасибі лікарям. Вони чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих".

Що передувало: 24 червня російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину. У Дніпрі значних руйнувань зазнала інфраструктура міста, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі. Кількість жертв і потерпілих постійно зростала.

Також під ворожий обстріл потрапило місто Самар.

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У зв’язку з численними жертвами 25 червня в області було оголошено днем жалоби.