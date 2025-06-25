Удар РФ по Днепру и области: число погибших возросло до 21, более 300 – пострадали

Количество жертв российской атаки по Днепру 24 июня возросло до 19, всего в области 21 человек погиб, более 300 – пострадали.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области – 21. Соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

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Увеличилось и количество жителей, получивших ранения. Их более 300. Спасибо врачам. Они дежурят возле людей, которые остаются в медучреждениях. Делают все, чтобы спасти и восстановить здоровье пострадавших".

Что предшествовало: 24 июня российские военные совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область. В Днепре значительным разрушениям подверглась инфраструктура города, поезд, жилые дома, учебные заведения, медучреждения, общежитие, админздание, автомобили. Количество жертв и пострадавших постоянно росло.

Также под вражеский обстрел попал город Самар.

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В связи с многочисленными жертвами 25 июня в области было объявлено днем траура.