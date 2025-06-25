Армія РФ атакувала Донеччину безпілотниками: у Покровську поцілили в цивільне авто

У середу російські окупаційні війська атакували Донеччину безпілотниками, внаслідок чого загинув один та дістали поранення четверо мирних мешканців.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Зранку 25 червня війська РФ скерували FPV-дрон на Покровськ. Під прицілом ворога опинився автомобіль "ВАЗ-2101", в якому перебували цивільні. В результаті атаки загинув 69-річний чоловік, а його дружина віком 67 років отримала мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкове поранення.

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фото прокуратури

Вже за 20 хвилин окупанти, також використавши безпілотник, обстріляли Костянтинівку. На одній з вулиць дістала тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухової травми і поранень руки 51-річна жінка. Згодом російська армія повторно вдарила по місту. Внаслідок влучання FPV-дрона за місцем мешкання травмовано 58-річного жителя.

Також війська РФф обрали мішенню село Торське Дружківської територіальної громади. В зону ураження БпЛА "Герань-2" потрапив приватний сектор, де отримала травми жінка 68 років. У неї діагностували осколкові поранення голови, грудної клітини, передпліччя, стегна та контузію.

Всім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

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Прокуратура зазначає, що серед пошкоджених об’єктів – приватні будинки, господарські споруди, гаражні приміщення, автотранспорт.