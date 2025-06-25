Армия РФ атаковала Донецкую область FPV-дронами: в Покровске попали в гражданское авто

В среду российские оккупационные войска атаковали Донецкую область беспилотниками, в результате чего погиб один и получили ранения четверо мирных жителей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Утром 25 июня войска РФ направили FPV-дрон на Покровск. Под прицелом врага оказался автомобиль "ВАЗ-2101", в котором находились гражданские лица. В результате атаки погиб 69-летний мужчина, а его жена в возрасте 67 лет получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочное ранение.

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фото прокуратуры

Уже через 20 минут оккупанты, также использовав беспилотник, обстреляли Константиновку. На одной из улиц получила телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы и ранений руки 51-летняя женщина. Впоследствии российская армия повторно ударила по городу. В результате попадания FPV-дрона по месту жительства травмирован 58-летний житель.

Также войска РФФ выбрали мишенью село Торское Дружковской территориальной общины. В зону поражения БпЛА "Герань-2" попал частный сектор, где получила травмы женщина 68 лет. У нее диагностировали осколочные ранения головы, грудной клетки, предплечья, бедра и контузию.

Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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Прокуратура отмечает, что среди поврежденных объектов – частные дома, хозяйственные постройки, гаражные помещения, автотранспорт.