Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Саміт НАТО за участі США визнав Росію довгостроковою загрозою для всього Альянсу

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоСереда, 25 червня 2025, 15:42
Саміт НАТО за участі США визнав Росію довгостроковою загрозою для всього Альянсу
саміт НАТО в Гаазі. фото з офіційного акаунта Альянсу в Х

Рішення саміту НАТО, ухвалене у Гаазі за підтримки президента США Дональда Трампа, підтверджує статус Росії як спільної загрози для всього Північноатлантичного альянсу.

Джерело: "Європейська правда", яка публікує переклад декларації саміту

Деталі: Коротке рішення, що складається лише з п'яти пунктів, називає російську загрозу основною причиною для зростання оборонних витрат держав-членів НАТО.

Реклама:

"Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 2035 року… (витрачати) 5% від ВВП оборону", – йдеться у документі.

Росія є єдиною державою, що згадана у рішенні НАТО як загроза; у ньому відсутні навіть згадки про Китай, попри фокусування США на китайському питанні. Необхідно зауважити, що рішення ухвалене консенсусом, тож його підтримали усі держави-члени, включно з Вашингтоном.

У цьому питанні Гаазька декларація повторює тези минулорічного рішення саміту НАТО у Вашингтоні. Тоді, за Байдена, в декларації саміту також були згадані дві прямі загрози Альянсу – Росію та тероризм – і йшлося, що "Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою безпеці держав-членів Альянсу".

РЕКЛАМА:

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями"

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
Емпайр-Стейт-Білдінг 9 травня підсвітять синьо-жовтим
НАТО обіцяє продовжити підтримувати Україну на шляху до членства в Альянсі
Зустріч Трампа і Зеленського тривала 45 хвилин: про що говорили
Трамп про зустріч із Зеленським: "Хотів дізнатись, як справи"
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: