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Саммит НАТО с участием США признал Россию долгосрочной угрозой для всего Альянса

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 25 июня 2025, 15:42
Саммит НАТО с участием США признал Россию долгосрочной угрозой для всего Альянса
саммит НАТО в Гааге. фото с официального аккаунта Альянса в Х

Решение саммита НАТО, принятое в Гааге при поддержке президента США Дональда Трампа, подтверждает статус России как общей угрозы для всего Североатлантического альянса.

Источник: "Европейская правда", которая публикует перевод декларации саммита

Детали: Короткое решение, состоящее всего из пяти пунктов, называет российскую угрозу основной причиной для роста оборонных расходов государств-членов НАТО.

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"Объединенные перед лицом глубоких угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности, а также постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются до 2035 года... (тратить) 5% от ВВП на оборону", - говорится в документе.

Россия является единственным государством, упомянутым в решении НАТО как угроза; в нем отсутствуют даже упоминания о Китае, несмотря на фокусировку США на китайском вопросе. Необходимо отметить, что решение принято консенсусом, поэтому его поддержали все государства-члены, включая Вашингтон.

В этом вопросе Гаагская декларация повторяет тезисы прошлогоднего решения саммита НАТО в Вашингтоне. Тогда, при Байдене, в декларации саммита также были упомянуты две прямые угрозы Альянса - Россия и терроризм - и говорилось, что "Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств-членов Альянса".

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Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями"

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