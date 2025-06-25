В Гаазі почалась зустріч Трампа з Зеленським
На полях саміту НАТО розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа і главаи української держави Володимира Зеленського.
Джерело: кореспондент "ЄвроПравди" з Гааги
Деталі: Зустріч Зеленського і Трампа почалась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.
Вранці 25 червня Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Зеленським, сказав, що вони "обговорять очевидне", після чого згадав про свої розмови з лідером держави-агресора Володимиром Путіним.
Зеленський у Гаазі проведе зустріч не лише з Трампом, а й низкою інших лідерів; кілька зустрічей вже відбулися.
Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал"