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В Гаазі почалась зустріч Трампа з Зеленським

Сергій Сидоренко, Валентина РоманенкоСереда, 25 червня 2025, 16:13
В Гаазі почалась зустріч Трампа з Зеленським
Трамп і Зеленський у Вашингтоні. фото Getty Images

На полях саміту НАТО розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа і главаи української держави Володимира Зеленського.

Джерело: кореспондент "ЄвроПравди" з Гааги

Деталі: Зустріч Зеленського і Трампа почалась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.

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Вранці 25 червня Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Зеленським, сказав, що вони "обговорять очевидне", після чого згадав про свої розмови з лідером держави-агресора Володимиром Путіним.

Зеленський у Гаазі проведе зустріч не лише з Трампом, а й низкою інших лідерів; кілька зустрічей вже відбулися.

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал"

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