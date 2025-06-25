В Гааге началась встреча Трампа с Зеленским

На полях саммита НАТО началась встреча президента США Дональда Трампа и главы украинского государства Владимира Зеленского.

Источник: корреспондент "ЕвроПравды" из Гааги

Детали: Встреча Зеленского и Трампа началась вскоре после завершения основной встречи лидеров НАТО и публикации итогового решения саммита, где государства НАТО в том числе взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов.

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Утром 25 июня Трамп, комментируя предстоящую встречу с Зеленским, сказал, что они "обсудят очевидное", после чего упомянул о своих разговорах с лидером государства-агрессора Владимиром Путиным.

Зеленский в Гааге проведет встречу не только с Трампом, но и рядом других лидеров; несколько встреч уже состоялись.

Об ожидаемых результатах саммита читайте в статье "Все о саммите НАТО в Гааге, что объединит успех и провал"