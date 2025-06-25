НАТО обіцяє продовжити підтримувати Україну на шляху до членства в Альянсі

Генсек НАТО Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради в Гаазі 25 червня підтвердив наміри Альянсу продовжити підтримку України на шляху до членства.

Джерело: Рютте на пресконференції під час саміту в Гаазі, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми разом з Україною у її боротьбі за мир і ми продовжимо підтримувати Україну на її незворотному шляху до членства НАТО".

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Деталі: Генсек згадав про присутність президента Володимира Зеленського у Гаазі і зазначив, що послання саміту Зеленському і українському народові полягає у тому, що Україна має їхню постійну підтримку, в тому числі 35 мільярдів євро зобов’язань допомоги, зроблених на цей момент.

"Далі – більше. Ми прагнемо підтримати Україну у боротьбі сьогодні, щоб вона могла досягти тривалого миру в майбутньому", – заявив Рютте.

Що передувало: Генсек НАТО анонсував, що "незворотний шлях України до членства в НАТО" продовжиться після гаазького саміту.

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Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал"

Повний текст декларації саміту читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями"