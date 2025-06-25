НАТО обещает продолжить поддерживать Украину на пути к членству в Альянсе

Генсек НАТО Марк Рютте после заседания Североатлантического совета в Гааге 25 июня подтвердил намерения Альянса продолжить поддержку Украины на пути к членству.

Источник: Рютте на пресс-конференции во время саммита в Гааге, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Рютте: "Мы вместе с Украиной в ее борьбе за мир и мы продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО".

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Детали: Генсек вспомнил о присутствии президента Владимира Зеленского в Гааге и отметил, что послание саммита Зеленскому и украинскому народу заключается в том, что Украина имеет их постоянную поддержку, в том числе 35 миллиардов евро обязательств помощи, сделанных на данный момент.

"Дальше - больше. Мы стремимся поддержать Украину в борьбе сегодня, чтобы она могла достичь длительного мира в будущем", - заявил Рютте.

Что предшествовало: Генсек НАТО анонсировал, что "необратимый путь Украины к членству в НАТО" продолжится после гаагского саммита.

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Об ожидаемых результатах саммита читайте в статье "Все о саммите НАТО в Гааге, который объединит успех и провал".

Полный текст декларации саммита читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".