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Трамп здивований, що Путін досі не погодився вирішити війну в Україні

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 25 червня 2025, 18:24
Трамп здивований, що Путін досі не погодився вирішити війну в Україні
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп все ще сподівається, що може домовитися з лідером Росії Володимиром Путіним щодо України, але здивований, що цього досі не сталося.

Джерело: Трамп сказав на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі, "Європейська правда"

Деталі: Він черговий раз згадав про пропозицію Путіна допомогти у врегулюванні з Іраном.

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"Він зателефонував днями і каже: "Я можу тобі допомогти?". Я сказав, що ні. Ти можеш допомогти мені з Росією", – сказав Трамп, згадавши, що США залучені у вирішення кількох конфліктів.  

Трамп відповідав також на питання про амбіції Путіна, які виходять за межі України.

"Це можливо", – зазначив Трамп.

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"Я вважаю його людиною, яка... Я думаю, що мене ввели в оману, я дуже здивований насправді, я думав, що ми це вже вирішили (щодо припинення вогню в Україні – ред.). Але він зателефонував. І він сказав, що близький до Ірану, він хотів би допомогти нам домовитися, а я сказав: "Ні, ні, якщо ви допоможете мені домовитися з вами, з Росією, і я думаю, що ми це теж зробимо", – зазначив він.

Трамп наголосив, що Путін повинен закінчити війну.

"З Володимиром Путіним все виявилося складніше. Чесно кажучи, у мене були деякі проблеми із Зеленським. Це виявилося важче, ніж інші війни, я маю на увазі, подивіться, ми щойно закінчили війну за 12 днів", – зазначив він, коментуючи свої попередні обіцянки швидко закінчити війну в Україні.

Варто зазначити, що на полях саміту НАТО в Гаазі Трамп провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський назвав зустріч з Трампом "змістовною" і зазначив, що під час неї обговорив з американським лідером "всі дійсно важливі питання".

ТрампПутінУкраїна
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