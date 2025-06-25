Трамп удивлен, что Путин до сих пор не согласился решить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп все еще надеется, что может договориться с лидером России Владимиром Путиным по Украине, но удивлен, что этого до сих пор не произошло.

Источник: Трамп на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге, "Европейская правда"

Детали: Он очередной раз вспомнил о предложении Путина помочь в урегулировании с Ираном.

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"Он позвонил на днях и говорит: "Я могу тебе помочь?". Я сказал, что нет. Ты можешь помочь мне с Россией", – сказал Трамп, упомянув, что США вовлечены в решение нескольких конфликтов.

Трамп отвечал также на вопрос об амбициях Путина, которые выходят за пределы Украины.

"Это возможно", – отметил Трамп.

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"Я считаю его человеком, который... Я думаю, что меня ввели в заблуждение, я очень удивлен на самом деле, я думал, что мы это уже решили (относительно прекращения огня в Украине – ред.). Но он позвонил. И он сказал, что близок к Ирану, он хотел бы помочь нам договориться, а я сказал: "Нет, нет, если вы поможете мне договориться с вами, с Россией, и я думаю, что мы это тоже сделаем", – отметил он.

Трамп подчеркнул, что Путин должен закончить войну.

"С Владимиром Путиным все оказалось сложнее. Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с Зеленским. Это оказалось труднее, чем другие войны, я имею в виду, посмотрите, мы только что закончили войну за 12 дней", – отметил он, комментируя свои предыдущие обещания быстро закончить войну в Украине.

Стоит отметить, что в кулуарах саммита НАТО в Гааге Трамп провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский назвал встречу с Трампом "содержательной" и отметил, что во время нее обсудил с американским лидером "все действительно важные вопросы".